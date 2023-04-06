Климова (Горшенина) Марфа
Место рождения
Дата рождения1831
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Горшенинъ Александръ
Мать: Горшенина Авдотья
Бракосочетание
30.08.1853
Муж: Климовъ Николай
Рождение ребёнка
15.10.1854
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Климовъ Николай
Рождение ребёнка
17.05.1856
Сын: Климовъ Алексей
Отец ребёнка: Климовъ Николай
Рождение ребёнка
20.09.1857
Сын: Климовъ Иванъ
Отец ребёнка: Климовъ Николай