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Климова (Горшенина) Марфа

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1831

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Горшенинъ Александръ

Мать: Горшенина Авдотья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
30.08.1853

Муж: Климовъ Николай

Рождение ребёнка
15.10.1854

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Климовъ Николай

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.05.1856

Сын: Климовъ Алексей

Отец ребёнка: Климовъ Николай

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1857

Сын: Климовъ Иванъ

Отец ребёнка: Климовъ Николай

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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