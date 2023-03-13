Климовъ Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смерти15.12.1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Климовъ Александръ
Мать: Климова Анна
Бракосочетание
30.08.1853
Жена: Климова Марфа
Рождение ребёнка
15.10.1854
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Климова Марфа
Рождение ребёнка
17.05.1856
Сын: Климовъ Алексей
Мать ребёнка: Климова Марфа
Рождение ребёнка
20.09.1857
Сын: Климовъ Иванъ
Мать ребёнка: Климова Марфа
Смерть
15.12.1857