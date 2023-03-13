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Климовъ Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

15.12.1857

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Климовъ Александръ

Мать: Климова Анна

Бракосочетание
30.08.1853

Жена: Климова Марфа

Рождение ребёнка
15.10.1854

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Климова Марфа

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.05.1856

Сын: Климовъ Алексей

Мать ребёнка: Климова Марфа

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1857

Сын: Климовъ Иванъ

Мать ребёнка: Климова Марфа

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
15.12.1857
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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