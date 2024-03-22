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Плехановъ Андрей

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.07.1867

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1867

Отец: Плехановъ Иванъ

Мать: Плеханова Евдокія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.02.1891

Дочь: Плеханова Евдокия

Мать ребёнка: Плеханова Екатерина Васильева

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.07.1892

Сын: Плехановъ Иванъ

Мать ребёнка: Плеханова Екатерина Васильева

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
21.05.1893

Жена: Плехановъ Варвара

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.03.1895

Сын: Плехановъ Герасимъ

Мать ребёнка: Плехановъ Варвара

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.10.1897

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Плехановъ Варвара

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.03.1905

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Плехановъ Варвара

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плеханова Екатерина Васильева

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