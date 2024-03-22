Плехановъ Андрей
Место рождения
Дата рождения01.07.1867
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1867
Отец: Плехановъ Иванъ
Мать: Плеханова Евдокія
Рождение ребёнка
02.02.1891
Дочь: Плеханова Евдокия
Мать ребёнка: Плеханова Екатерина Васильева
Рождение ребёнка
16.07.1892
Сын: Плехановъ Иванъ
Мать ребёнка: Плеханова Екатерина Васильева
Бракосочетание
21.05.1893
Жена: Плехановъ Варвара
Рождение ребёнка
01.03.1895
Сын: Плехановъ Герасимъ
Мать ребёнка: Плехановъ Варвара
Рождение ребёнка
14.10.1897
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Плехановъ Варвара
Рождение ребёнка
03.03.1905
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Плехановъ Варвара
Бракосочетание
Неизвестно