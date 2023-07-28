Плехановъ (Маврина) Варвара
Место рождения
Дата рождения1872
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Мавринъ Антонъ
Мать: Маврина Екатерина
Бракосочетание
21.05.1893
Муж: Плехановъ Андрей
Рождение ребёнка
01.03.1895
Сын: Плехановъ Герасимъ
Отец ребёнка: Плехановъ Андрей
Рождение ребёнка
14.10.1897
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Плехановъ Андрей
Рождение ребёнка
03.03.1905
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Плехановъ Андрей