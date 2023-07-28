Плехановъ (Маврина) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плехановъ (Маврина) Варвара

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1872

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Мавринъ Антонъ

Мать: Маврина Екатерина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
21.05.1893

Муж: Плехановъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.03.1895

Сын: Плехановъ Герасимъ

Отец ребёнка: Плехановъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.10.1897

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Плехановъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.03.1905

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Плехановъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан