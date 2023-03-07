Кузнецова (Плеханова) Анастасія
Место рождения
Дата рождения26.10.1872
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1872
Отец: Плехановъ Иванъ
Мать: Плеханова Евдокія
Бракосочетание
07.02.1892
Муж: Кузнецовъ Николай
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.12.1892
Дочь: Кузнецова Анастасия
Отец ребёнка: Кузнецовъ Николай
Рождение ребёнка
05.03.1895
Сын: Кузнецовъ Василий
Отец ребёнка: Кузнецовъ Николай
Рождение ребёнка
23.07.1897
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Кузнецовъ Николай
Рождение ребёнка
02.01.1909
Сын: Кузнецовъ Яковъ
Отец ребёнка: Кузнецовъ Николай