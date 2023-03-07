Кузнецова (Плеханова) Анастасія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Плеханова) Анастасія

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

26.10.1872

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1872

Отец: Плехановъ Иванъ

Мать: Плеханова Евдокія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
07.02.1892

Муж: Кузнецовъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.12.1892

Дочь: Кузнецова Анастасия

Отец ребёнка: Кузнецовъ Николай

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.03.1895

Сын: Кузнецовъ Василий

Отец ребёнка: Кузнецовъ Николай

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.07.1897

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Кузнецовъ Николай

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.01.1909

Сын: Кузнецовъ Яковъ

Отец ребёнка: Кузнецовъ Николай

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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