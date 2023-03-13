Иевлева (Плеханова) Анисія
Место рождения
Дата рождения02.01.1866
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1866
Отец: Плехановъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иевлевъ Михаилъ
Рождение ребёнка
23.07.1888
Дочь: Иевлева Прасковья
Отец ребёнка: Иевлевъ Михаилъ
Рождение ребёнка
08.03.1891
Дочь: (Иевлева) Дарья
Отец ребёнка: Иевлевъ Михаилъ
Рождение ребёнка
04.11.1894
Сын: Иевлевъ Михаилъ
Отец ребёнка: Иевлевъ Михаилъ
Рождение ребёнка
18.09.1897
Сын: Иевлевъ Федоръ
Отец ребёнка: Иевлевъ Михаилъ