Иевлева (Плеханова) Анисія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИевлева (Плеханова) Анисія

Иевлева (Плеханова) Анисія

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

02.01.1866

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1866

Отец: Плехановъ Иванъ

Мать: Плеханова (Деулина) Евдокія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иевлевъ Михаилъ

Рождение ребёнка
23.07.1888

Дочь: Иевлева Прасковья

Отец ребёнка: Иевлевъ Михаилъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.03.1891

Дочь: (Иевлева) Дарья

Отец ребёнка: Иевлевъ Михаилъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.11.1894

Сын: Иевлевъ Михаилъ

Отец ребёнка: Иевлевъ Михаилъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.09.1897

Сын: Иевлевъ Федоръ

Отец ребёнка: Иевлевъ Михаилъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.