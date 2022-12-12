Тищенко (Руденко) Федора Васильевна
Место рождения
Дата рождения24.05.1893
Дата смерти22.06.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
24.05.1893
Отец: Руденко Василий Семенович
Мать: Руденко Марфа Никитовна
с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Бракосочетание
1913
с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1927
Дочь: Олешкевич Лидия Афанасьевна
Отец ребёнка: Тищенко Афанасий Иванович
с.Рай-Городок Рай-Александровской вол. Изюмского у. Харьковской губ.
Смерть
22.06.1942
с.Рай-Городок Рай-Александровской вол. Изюмского у. Харьковской губ.