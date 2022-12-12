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Тищенко (Руденко) Федора Васильевна

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Место рождения

Маяки

Дата рождения

24.05.1893

Дата смерти

22.06.1942

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1893

Отец: Руденко Василий Семенович

Мать: Руденко Марфа Никитовна

с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Бракосочетание
1913

Муж: Тищенко Афанасий Иванович

с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1927

Дочь: Олешкевич Лидия Афанасьевна

Отец ребёнка: Тищенко Афанасий Иванович

с.Рай-Городок Рай-Александровской вол. Изюмского у. Харьковской губ.
Смерть
22.06.1942
с.Рай-Городок Рай-Александровской вол. Изюмского у. Харьковской губ.
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