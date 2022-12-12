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Руденко Василий Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

20.05.1920

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Руденко Семен

Мать: не указана

Бракосочетание
19.10.1886

Жена: Руденко Марфа Никитовна

с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Рождение ребёнка
14.07.1887

Сын: Руденко Василий Васильевич

Мать ребёнка: Руденко Марфа Никитовна

с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Рождение ребёнка
11.08.1888

Дочь: Наталия Васильевна

Мать ребёнка: Руденко Марфа Никитовна

1882-1888 гг. Рождения, б...смерти Ф. 201, о. 1, д. 4 , Покровская церковь села Маяки | с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Рождение ребёнка
18.02.1890

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Руденко Марфа Никитовна

1889-1891 гг. Рождения, б...смерти Ф. 201, о. 1, д. 5 , Покровская церковь села Маяки | с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Рождение ребёнка
24.05.1893

Дочь: Тищенко Федора Васильевна

Мать ребёнка: Руденко Марфа Никитовна

с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Рождение ребёнка
14.10.1894

Сын: Руденко Ефимий Васильевич

Мать ребёнка: Руденко Марфа Никитовна

Щурово, Рождество-Богородицкая церковь 1894-1897 гг. Рождения, смерти Ф. 263, о. 1, д. 4 | с.Щурово Щуровской вол. Изюмского у. Харьковской губ.
Рождение ребёнка
09.02.1896

Дочь: Руденко Федора Васильевна

Мать ребёнка: Руденко Марфа Никитовна

с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Иулиания Васильевна

Мать ребёнка: Руденко Марфа Никитовна

Рождение ребёнка
04.07.1900

Сын: Руденко Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Руденко Марфа Никитовна

с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Рождение ребёнка
09.06.1904

Сын: Руденко Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: Руденко Марфа Никитовна

1903-1904 гг. Рождения, б...мерти Ф. 201, о. 1, д. 10 , Покровская церковь с.Маяки | с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Рождение ребёнка
28.03.1908

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Руденко Марфа Никитовна

1908-1909 гг. Рождения, б...мерти Ф. 201, о. 1, д. 12, Покровская церковь села Маяки | с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Смерть
20.05.1920
Причина смерти: от тифа | с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
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