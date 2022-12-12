Руденко Василий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смерти20.05.1920
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1859
Отец: Руденко Семен
Мать: не указана
Бракосочетание
19.10.1886
Жена: Руденко Марфа Никитовна
с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Рождение ребёнка
14.07.1887
Сын: Руденко Василий Васильевич
Мать ребёнка: Руденко Марфа Никитовна
с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Рождение ребёнка
11.08.1888
Дочь: Наталия Васильевна
Мать ребёнка: Руденко Марфа Никитовна
1882-1888 гг. Рождения, б...смерти Ф. 201, о. 1, д. 4 , Покровская церковь села Маяки | с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Рождение ребёнка
18.02.1890
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Руденко Марфа Никитовна
1889-1891 гг. Рождения, б...смерти Ф. 201, о. 1, д. 5 , Покровская церковь села Маяки | с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Рождение ребёнка
24.05.1893
Дочь: Тищенко Федора Васильевна
Мать ребёнка: Руденко Марфа Никитовна
с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Рождение ребёнка
14.10.1894
Сын: Руденко Ефимий Васильевич
Мать ребёнка: Руденко Марфа Никитовна
Щурово, Рождество-Богородицкая церковь 1894-1897 гг. Рождения, смерти Ф. 263, о. 1, д. 4 | с.Щурово Щуровской вол. Изюмского у. Харьковской губ.
Рождение ребёнка
09.02.1896
Дочь: Руденко Федора Васильевна
Мать ребёнка: Руденко Марфа Никитовна
с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Иулиания Васильевна
Мать ребёнка: Руденко Марфа Никитовна
Рождение ребёнка
04.07.1900
Сын: Руденко Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Руденко Марфа Никитовна
с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Рождение ребёнка
09.06.1904
Сын: Руденко Тимофей Васильевич
Мать ребёнка: Руденко Марфа Никитовна
1903-1904 гг. Рождения, б...мерти Ф. 201, о. 1, д. 10 , Покровская церковь с.Маяки | с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Рождение ребёнка
28.03.1908
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Руденко Марфа Никитовна
1908-1909 гг. Рождения, б...мерти Ф. 201, о. 1, д. 12, Покровская церковь села Маяки | с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Смерть
20.05.1920
Причина смерти: от тифа | с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.