Руденко (Корецкая) Марфа Никитовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Рождение
1867
год рождения вычислен из записи о браке
Бракосочетание
19.10.1886
с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Рождение ребёнка
14.07.1887
Сын: Руденко Василий Васильевич
Отец ребёнка: Руденко Василий Семенович
с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Рождение ребёнка
11.08.1888
Дочь: Наталия Васильевна
Отец ребёнка: Руденко Василий Семенович
1882-1888 гг. Рождения, б...смерти Ф. 201, о. 1, д. 4 , Покровская церковь села Маяки | с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Рождение ребёнка
18.02.1890
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Руденко Василий Семенович
1889-1891 гг. Рождения, б...смерти Ф. 201, о. 1, д. 5 , Покровская церковь села Маяки | с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Рождение ребёнка
24.05.1893
Дочь: Тищенко Федора Васильевна
Отец ребёнка: Руденко Василий Семенович
с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Рождение ребёнка
14.10.1894
Сын: Руденко Ефимий Васильевич
Отец ребёнка: Руденко Василий Семенович
Щурово, Рождество-Богородицкая церковь 1894-1897 гг. Рождения, смерти Ф. 263, о. 1, д. 4 | с.Щурово Щуровской вол. Изюмского у. Харьковской губ.
Рождение ребёнка
09.02.1896
Дочь: Руденко Федора Васильевна
Отец ребёнка: Руденко Василий Семенович
с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Иулиания Васильевна
Отец ребёнка: Руденко Василий Семенович
Рождение ребёнка
04.07.1900
Сын: Руденко Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Руденко Василий Семенович
с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Рождение ребёнка
09.06.1904
Сын: Руденко Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Руденко Василий Семенович
1903-1904 гг. Рождения, б...мерти Ф. 201, о. 1, д. 10 , Покровская церковь с.Маяки | с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Рождение ребёнка
28.03.1908
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Руденко Василий Семенович
1908-1909 гг. Рождения, б...мерти Ф. 201, о. 1, д. 12, Покровская церковь села Маяки | с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Смерть
Неизвестно