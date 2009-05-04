Олешкевич (Тищенко) Лидия Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения30.08.1927
Дата смерти04.05.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1927
с.Рай-Городок Рай-Александровской вол. Изюмского у. Харьковской губ.
Образование
1947
Образовательное учреждение: Макеевское педагогическое училище Специальность: Учитель начальной школы Уровень образования: средне-специальное
Образование
1952
Образовательное учреждение: Славянский государственный учительский институт Специальность: Физика и математика Уровень образования: Высший квалификация: преподаватель физики и математики, учитель сред... Показать все
Рождение ребёнка
03.10.1953
Дочь: Чернышева Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
22.11.1954
Сын: Олешкевич Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Олешкевич Николай Данилович
Награда
19.10.1982
Место жительства
Неизвестно
с.Рай-Городок Рай-Александровской вол. Изюмского у. Харьковской губ.
Работа или профессия
Неизвестно
учитель математики и физики
Смерть
04.05.2009