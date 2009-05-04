Олешкевич (Тищенко) Лидия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олешкевич (Тищенко) Лидия Афанасьевна

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Место рождения

Райгородок

Дата рождения

30.08.1927

Дата смерти

04.05.2009

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1927

Отец: Тищенко Афанасий Иванович

Мать: Тищенко Федора Васильевна

с.Рай-Городок Рай-Александровской вол. Изюмского у. Харьковской губ.
Образование
1947
Образовательное учреждение: Макеевское педагогическое училище Специальность: Учитель начальной школы Уровень образования: средне-специальное
Бракосочетание
14.11.1952

Муж: не указан

Св-во о браке ЯС № 419675 от 14.11.1952
Образование
1952
Образовательное учреждение: Славянский государственный учительский институт Специальность: Физика и математика Уровень образования: Высший квалификация: преподаватель физики и математики, учитель сред... Показать все
Рождение ребёнка
03.10.1953

Дочь: Чернышева Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
22.11.1954

Сын: Олешкевич Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Олешкевич Николай Данилович

Рогатин, Івано-Франківська область
Награда
19.10.1982
Рогатин, Івано-Франківська область
Место жительства
Неизвестно
с.Рай-Городок Рай-Александровской вол. Изюмского у. Харьковской губ.
Работа или профессия
Неизвестно
учитель математики и физики
Смерть
04.05.2009
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