посёлок городского типа Райгородок, посёлок городского типа Райгородок, — Familio

Райгородок

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Изюмский уезд
2011Рай-Городок, слоб. каз.при рч. Торце.54½57226807854Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Изюмский уезд, Рай-Александровская волость
450. Рай-Городок, село бывшее государственное, при речке Торце, дворов 389, жителей 2061, церковь православная, школа, лавка

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Донецька область
А-6180Райгородокселище міського типуцентр селищної радир-н Слов'янськийселищна рада Райгородоцька
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