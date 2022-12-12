Тищенко Афанасий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1893
Дата смерти1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1913
с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Военная служба
1917
Род войск: 13 Кавказский стрелковый полк Воинское звание: рядовой на 02.02.1917 болен
Рождение ребёнка
30.08.1927
Дочь: Олешкевич Лидия Афанасьевна
Мать ребёнка: Тищенко Федора Васильевна
с.Рай-Городок Рай-Александровской вол. Изюмского у. Харьковской губ.
Место жительства
Неизвестно
с.Рай-Городок Рай-Александровской вол. Изюмского у. Харьковской губ.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин, православный
Смерть
1967