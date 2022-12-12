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Тищенко Афанасий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1893

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1893 г.р.

Дети

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1913

Жена: Тищенко Федора Васильевна

с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Военная служба
1917
Род войск: 13 Кавказский стрелковый полк Воинское звание: рядовой на 02.02.1917 болен
Рождение ребёнка
30.08.1927

Дочь: Олешкевич Лидия Афанасьевна

Мать ребёнка: Тищенко Федора Васильевна

с.Рай-Городок Рай-Александровской вол. Изюмского у. Харьковской губ.
Место жительства
Неизвестно
с.Рай-Городок Рай-Александровской вол. Изюмского у. Харьковской губ.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин, православный
Смерть
1967
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