Тищенко (Братерская) Параскева Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тищенко (Братерская) Параскева Сидоровна

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Место рождения

Маяки

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.10.1885 ст.

Муж: Тищенко Иван Кириллович

Рождение ребёнка
13.11.1887

Дочь: Онисия Ивановна

Отец ребёнка: Тищенко Иван Кириллович

Рождение ребёнка
11.07.1890

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Тищенко Иван Кириллович

Рождение ребёнка
06.06.1897

Сын: Тищенко Федор Иванович

Отец ребёнка: Тищенко Иван Кириллович

Рождение ребёнка
23.07.1898

Дочь: Ковалева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Тищенко Иван Кириллович

Рождение ребёнка
21.02.1910 ст.

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Тищенко Иван Кириллович

Рождение ребёнка
01.03.1911

Дочь: Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Тищенко Иван Кириллович

Смерть
Неизвестно
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