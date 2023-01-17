Тищенко (Братерская) Параскева Сидоровна
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.10.1885 ст.
Рождение ребёнка
13.11.1887
Дочь: Онисия Ивановна
Отец ребёнка: Тищенко Иван Кириллович
Рождение ребёнка
11.07.1890
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Тищенко Иван Кириллович
Рождение ребёнка
06.06.1897
Отец ребёнка: Тищенко Иван Кириллович
Рождение ребёнка
23.07.1898
Дочь: Ковалева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Тищенко Иван Кириллович
Рождение ребёнка
21.02.1910 ст.
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Тищенко Иван Кириллович
Рождение ребёнка
01.03.1911
Дочь: Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Тищенко Иван Кириллович
Смерть
Неизвестно