Тищенко Иван Кириллович
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Тищенко Кирилл Ефимович
Мать: Тищенко Мария Федотовна
Бракосочетание
27.10.1885 ст.
Рождение ребёнка
13.11.1887
Дочь: Онисия Ивановна
Мать ребёнка: Тищенко Параскева Сидоровна
Рождение ребёнка
11.07.1890
Дочь: Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Тищенко Параскева Сидоровна
Рождение ребёнка
02.05.1893
Сын: Тищенко Афанасий Иванович
Мать ребёнка: Тищенко Параскева Сидоровна
Рождение ребёнка
06.06.1897
Мать ребёнка: Тищенко Параскева Сидоровна
Рождение ребёнка
23.07.1898
Дочь: Ковалева Анна Ивановна
Мать ребёнка: Тищенко Параскева Сидоровна
Рождение ребёнка
16.02.1902 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1910 ст.
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Тищенко Параскева Сидоровна
Рождение ребёнка
01.03.1911
Дочь: Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Тищенко Параскева Сидоровна
Смерть
Неизвестно