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Тищенко Иван Кириллович

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Место рождения

Райгородок

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Тищенко Кирилл Ефимович

Мать: Тищенко Мария Федотовна

Бракосочетание
27.10.1885 ст.

Жена: Тищенко Параскева Сидоровна

Рождение ребёнка
13.11.1887

Дочь: Онисия Ивановна

Мать ребёнка: Тищенко Параскева Сидоровна

Рождение ребёнка
11.07.1890

Дочь: Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Тищенко Параскева Сидоровна

Рождение ребёнка
02.05.1893

Сын: Тищенко Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Тищенко Параскева Сидоровна

Рождение ребёнка
06.06.1897

Сын: Тищенко Федор Иванович

Мать ребёнка: Тищенко Параскева Сидоровна

Рождение ребёнка
23.07.1898

Дочь: Ковалева Анна Ивановна

Мать ребёнка: Тищенко Параскева Сидоровна

Рождение ребёнка
16.02.1902 ст.

Сын: Тищенко Павел Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1910 ст.

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Тищенко Параскева Сидоровна

Рождение ребёнка
01.03.1911

Дочь: Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Тищенко Параскева Сидоровна

Смерть
Неизвестно
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