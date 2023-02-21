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Тищенко Мария Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1821

Дата смерти

31.08.1891 ст.

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1852

Сын: Тищенко Андрей Кириллович

Отец ребёнка: Тищенко Кирилл Ефимович

Рождение ребёнка
01.08.1856

Сын: Тищенко Елеазар Кириллович

Отец ребёнка: Тищенко Кирилл Ефимович

Рождение ребёнка
05.04.1859 ст.

Сын: Тищенко Евстихий Кириллович

Отец ребёнка: Тищенко Кирилл Ефимович

Рождение ребёнка
20.07.1861 ст.

Дочь: Килиберда Мария Кирилловна

Отец ребёнка: Тищенко Кирилл Ефимович

Рождение ребёнка
1866

Сын: Тищенко Иван Кириллович

Отец ребёнка: Тищенко Кирилл Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тищенко Кирилл Ефимович

Смерть
31.08.1891 ст.
в возрасте 70 лет от воспаления кишечника