Тищенко Мария Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1821
Дата смерти31.08.1891 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1852
Сын: Тищенко Андрей Кириллович
Отец ребёнка: Тищенко Кирилл Ефимович
Рождение ребёнка
01.08.1856
Сын: Тищенко Елеазар Кириллович
Отец ребёнка: Тищенко Кирилл Ефимович
Рождение ребёнка
05.04.1859 ст.
Сын: Тищенко Евстихий Кириллович
Отец ребёнка: Тищенко Кирилл Ефимович
Рождение ребёнка
20.07.1861 ст.
Дочь: Килиберда Мария Кирилловна
Отец ребёнка: Тищенко Кирилл Ефимович
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Тищенко Кирилл Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.08.1891 ст.
в возрасте 70 лет от воспаления кишечника