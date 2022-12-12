Тищенко Елеазар Кириллович
Место рождения
Дата рождения01.08.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1856
Отец: Тищенко Кирилл Ефимович
Мать: Тищенко Мария Федотовна
Бракосочетание
09.01.1883
Жена: Тищенко Мария Васильевна
В Метрической книге 1883 года значится как Лазарий Кириллович, 26 лет, запасный ефрейтор, православный, первым браком жена: Мария Васильевна Клиновая, государственная крестьянка, первым браком, правос... Показать все
Смерть
Неизвестно