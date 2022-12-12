Тищенко Елеазар Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тищенко Елеазар Кириллович

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Место рождения

Райгородок

Дата рождения

01.08.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1821 г.р.

Мать

Вычислено 1821 г.р.

Жена

Вычислено 1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1856

Отец: Тищенко Кирилл Ефимович

Мать: Тищенко Мария Федотовна

Бракосочетание
09.01.1883

Жена: Тищенко Мария Васильевна

В Метрической книге 1883 года значится как Лазарий Кириллович, 26 лет, запасный ефрейтор, православный, первым браком жена: Мария Васильевна Клиновая, государственная крестьянка, первым браком, правос... Показать все
Смерть
Неизвестно
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