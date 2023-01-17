Тищенко (Клиновая) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тищенко (Клиновая) Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.01.1883

Муж: Тищенко Елеазар Кириллович

В Метрической книге 1883 года значится как Лазарий Кириллович, 26 лет, запасный ефрейтор, православный, первым браком жена: Мария Васильевна Клиновая, государственная крестьянка, первым браком, правос... Показать все
Смерть
Неизвестно
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