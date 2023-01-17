Тищенко (Клиновая) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.01.1883
В Метрической книге 1883 года значится как Лазарий Кириллович, 26 лет, запасный ефрейтор, православный, первым браком жена: Мария Васильевна Клиновая, государственная крестьянка, первым браком, правос... Показать все
Смерть
Неизвестно