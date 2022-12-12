Тищенко Евстихий Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТищенко Евстихий Кириллович

Тищенко Евстихий Кириллович

avatar

Место рождения

Райгородок

Дата рождения

05.04.1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1859 ст.

Отец: Тищенко Кирилл Ефимович

Мать: Тищенко Мария Федотовна

Бракосочетание
11.10.1881

Жена: Тищенко Марфа Стефановна

Рождение ребёнка
29.09.1882

Дочь: Харитина Евтихиевна

Мать ребёнка: Тищенко Марфа Стефановна

Рождение ребёнка
17.01.1884

Сын: Тищенко Антоний Евтихиевич

Мать ребёнка: Тищенко Марфа Стефановна

Рождение ребёнка
03.03.1886

Сын: Тищенко Василий Евтихиевич

Мать ребёнка: Тищенко Марфа Стефановна

Рождение ребёнка
06.09.1887

Дочь: София Евтихиевна

Мать ребёнка: Тищенко Марфа Стефановна

Рождение ребёнка
24.01.1890

Дочь: Мария Евтихиевна

Мать ребёнка: Тищенко Марфа Стефановна

крестные - Зиновий Каллиникович Тыщенко и Елена Ефимовна Тыщенкова, крестьяне
Рождение ребёнка
14.02.1892

Сын: Тищенко Кирилл Евтихиевич

Мать ребёнка: Тищенко Марфа Стефановна

Рождение ребёнка
07.01.1894

Дочь: Татьяна Евтихиевна

Мать ребёнка: Тищенко Марфа Стефановна

крестные: Павел Васильевич Чергинский, крестьянин деревни Приютиной, и Елена Ефимовна Тищенкова, крестьянка Райгородка
Рождение ребёнка
23.05.1896

Сын: Тищенко Михаил Евтихиевич

Мать ребёнка: Тищенко Марфа Стефановна

Рождение ребёнка
26.09.1899

Сын: Тищенко Дмитрий Евтихиевич

Мать ребёнка: Тищенко Марфа Стефановна

крестные - дьякон Архангело-Михайловской церкви Иван Алексеевич Павлов и Любовь Дмитриевна Жукова, почетная гражданка
Рождение ребёнка
06.08.1903

Дочь: Мария Евтихиевна

Мать ребёнка: Тищенко Марфа Стефановна

крестные: дьякон Архангело-Михайловской церкви Иван Алексеевич Павлов и Любовь Дмитриевна Жукова, почетная гражданка
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close