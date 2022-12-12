Тищенко Евстихий Кириллович
Место рождения
Дата рождения05.04.1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
05.04.1859 ст.
Отец: Тищенко Кирилл Ефимович
Мать: Тищенко Мария Федотовна
Бракосочетание
11.10.1881
Жена: Тищенко Марфа Стефановна
Рождение ребёнка
29.09.1882
Дочь: Харитина Евтихиевна
Мать ребёнка: Тищенко Марфа Стефановна
Рождение ребёнка
17.01.1884
Сын: Тищенко Антоний Евтихиевич
Мать ребёнка: Тищенко Марфа Стефановна
Рождение ребёнка
03.03.1886
Сын: Тищенко Василий Евтихиевич
Мать ребёнка: Тищенко Марфа Стефановна
Рождение ребёнка
06.09.1887
Дочь: София Евтихиевна
Мать ребёнка: Тищенко Марфа Стефановна
Рождение ребёнка
24.01.1890
Дочь: Мария Евтихиевна
Мать ребёнка: Тищенко Марфа Стефановна
крестные - Зиновий Каллиникович Тыщенко и Елена Ефимовна Тыщенкова, крестьяне
Рождение ребёнка
14.02.1892
Сын: Тищенко Кирилл Евтихиевич
Мать ребёнка: Тищенко Марфа Стефановна
Рождение ребёнка
07.01.1894
Дочь: Татьяна Евтихиевна
Мать ребёнка: Тищенко Марфа Стефановна
крестные: Павел Васильевич Чергинский, крестьянин деревни Приютиной, и Елена Ефимовна Тищенкова, крестьянка Райгородка
Рождение ребёнка
23.05.1896
Сын: Тищенко Михаил Евтихиевич
Мать ребёнка: Тищенко Марфа Стефановна
Рождение ребёнка
26.09.1899
Сын: Тищенко Дмитрий Евтихиевич
Мать ребёнка: Тищенко Марфа Стефановна
крестные - дьякон Архангело-Михайловской церкви Иван Алексеевич Павлов и Любовь Дмитриевна Жукова, почетная гражданка
Рождение ребёнка
06.08.1903
Дочь: Мария Евтихиевна
Мать ребёнка: Тищенко Марфа Стефановна
крестные: дьякон Архангело-Михайловской церкви Иван Алексеевич Павлов и Любовь Дмитриевна Жукова, почетная гражданка
Смерть
Неизвестно