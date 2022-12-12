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Тищенко Марфа Стефановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.10.1881

Муж: Тищенко Евстихий Кириллович

Рождение ребёнка
29.09.1882

Дочь: Харитина Евтихиевна

Отец ребёнка: Тищенко Евстихий Кириллович

Рождение ребёнка
17.01.1884

Сын: Тищенко Антоний Евтихиевич

Отец ребёнка: Тищенко Евстихий Кириллович

Рождение ребёнка
03.03.1886

Сын: Тищенко Василий Евтихиевич

Отец ребёнка: Тищенко Евстихий Кириллович

Рождение ребёнка
06.09.1887

Дочь: София Евтихиевна

Отец ребёнка: Тищенко Евстихий Кириллович

Рождение ребёнка
24.01.1890

Дочь: Мария Евтихиевна

Отец ребёнка: Тищенко Евстихий Кириллович

крестные - Зиновий Каллиникович Тыщенко и Елена Ефимовна Тыщенкова, крестьяне
Рождение ребёнка
14.02.1892

Сын: Тищенко Кирилл Евтихиевич

Отец ребёнка: Тищенко Евстихий Кириллович

Рождение ребёнка
07.01.1894

Дочь: Татьяна Евтихиевна

Отец ребёнка: Тищенко Евстихий Кириллович

крестные: Павел Васильевич Чергинский, крестьянин деревни Приютиной, и Елена Ефимовна Тищенкова, крестьянка Райгородка
Рождение ребёнка
23.05.1896

Сын: Тищенко Михаил Евтихиевич

Отец ребёнка: Тищенко Евстихий Кириллович

Рождение ребёнка
26.09.1899

Сын: Тищенко Дмитрий Евтихиевич

Отец ребёнка: Тищенко Евстихий Кириллович

крестные - дьякон Архангело-Михайловской церкви Иван Алексеевич Павлов и Любовь Дмитриевна Жукова, почетная гражданка
Рождение ребёнка
06.08.1903

Дочь: Мария Евтихиевна

Отец ребёнка: Тищенко Евстихий Кириллович

крестные: дьякон Архангело-Михайловской церкви Иван Алексеевич Павлов и Любовь Дмитриевна Жукова, почетная гражданка
Смерть
Неизвестно
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