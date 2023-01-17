Братерская Марина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти27.06.1878
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1850
с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Лимаренко Васса Исидоровна
Отец ребёнка: Братерский Исидор Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Братерский Николай Исидорович
Отец ребёнка: Братерский Исидор Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Братерский Антоний Исидорович
Отец ребёнка: Братерский Исидор Григорьевич
Работа или профессия
Неизвестно
государственная крестьянка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.06.1878
Причина смерти: от чахотки | с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.