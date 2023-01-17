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Братерская Марина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

27.06.1878

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1850
с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Лимаренко Васса Исидоровна

Отец ребёнка: Братерский Исидор Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Братерский Николай Исидорович

Отец ребёнка: Братерский Исидор Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Братерский Антоний Исидорович

Отец ребёнка: Братерский Исидор Григорьевич

Работа или профессия
Неизвестно
государственная крестьянка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Братерский Исидор Григорьевич

Смерть
27.06.1878
Причина смерти: от чахотки | с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
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