Братерский Исидор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти10.12.1893
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Братерский Косьма Исидорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Лимаренко Васса Исидоровна
Мать ребёнка: Братерская Марина Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Братерский Антоний Исидорович
Мать ребёнка: Братерская Марина Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Братерский Николай Исидорович
Мать ребёнка: Братерская Марина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Смерть
10.12.1893
с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.