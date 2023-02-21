Братерский Исидор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Братерский Исидор Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

10.12.1893

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Братерский Косьма Исидорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Лимаренко Васса Исидоровна

Мать ребёнка: Братерская Марина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Братерский Антоний Исидорович

Мать ребёнка: Братерская Марина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Братерский Николай Исидорович

Мать ребёнка: Братерская Марина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Братерская Марина Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Смерть
10.12.1893
с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
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