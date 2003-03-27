Чернышева (Олешкевич) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышева (Олешкевич) Татьяна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1953

Дата смерти

27.03.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1927 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1953

Отец: не указан

Мать: Олешкевич Лидия Афанасьевна

Бракосочетание
04.11.1978

Муж: скрыто настройками приватности

Чернигов, Чернігівська область
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Рождение ребёнка
24.02.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель медицины, врач
Смерть
27.03.2003
Причина смерти: рак молочной железы IV-IV | св-во о смерти I-ЕЛ № 166814
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