Чернышева (Олешкевич) Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1953
Дата смерти27.03.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1953
Отец: не указан
Бракосочетание
04.11.1978
Муж: скрыто настройками приватности
Чернигов, Чернігівська область
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Рождение ребёнка
24.02.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель медицины, врач
Смерть
27.03.2003
Причина смерти: рак молочной железы IV-IV | св-во о смерти I-ЕЛ № 166814