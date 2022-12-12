Короткова (Тихомирова) Евдокия Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Бракосочетание
1876
Станилово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Соловьева Анна Андреевна
Отец ребёнка: Коротков Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Александра Андреевна
Отец ребёнка: Коротков Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Суслова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Коротков Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
1884
Сын: Коротков Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Коротков Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Коротков Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Соловьева Александра Андреевна
Отец ребёнка: Коротков Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Смирнова Клавдия Андреевна
Отец ребёнка: Коротков Андрей Андреевич
Смерть
Неизвестно