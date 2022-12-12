Короткова (Тихомирова) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Короткова (Тихомирова) Евдокия Михайловна

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Место рождения

Турабово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: Тихомиров Михаил Матвеевич

Мать: Тихомирова Мариамна Михайловна

Турабово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
1876

Муж: Коротков Андрей Андреевич

Станилово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Соловьева Анна Андреевна

Отец ребёнка: Коротков Андрей Андреевич

Судбища, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Александра Андреевна

Отец ребёнка: Коротков Андрей Андреевич

Судбища, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Суслова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Коротков Андрей Андреевич

Судбища, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Коротков Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Коротков Андрей Андреевич

Судбища, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Коротков Андрей Андреевич

Судбища, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Соловьева Александра Андреевна

Отец ребёнка: Коротков Андрей Андреевич

Судбища, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Смирнова Клавдия Андреевна

Отец ребёнка: Коротков Андрей Андреевич

Судбища, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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