Соловьева (Короткова) Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Короткова) Александра Андреевна

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Место рождения

Судбища, Некоузский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Коротков Андрей Андреевич

Мать: Короткова Евдокия Михайловна

Судбища, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
1913

Муж: Соловьев Николай Иванович

Станилово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Соловьев Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Соловьев Николай Иванович

Судбища, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Нина Николаевна

Отец ребёнка: Соловьев Николай Иванович

Судбища, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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