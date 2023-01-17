Соловьева (Короткова) Александра Андреевна
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Бракосочетание
1913
Станилово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1916
Сын: Соловьев Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Соловьев Николай Иванович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Нина Николаевна
Отец ребёнка: Соловьев Николай Иванович
Смерть
Неизвестно