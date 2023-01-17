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Соловьев Николай Иванович

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Место рождения

Судбища, Некоузский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

1959

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Судбища, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
1913

Жена: Соловьева Александра Андреевна

Станилово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Соловьев Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Соловьева Александра Андреевна

Судбища, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Нина Николаевна

Мать ребёнка: Соловьева Александра Андреевна

Судбища, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1959
Родная, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
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