Соловьев Николай Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1887
Дата смерти1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1913
Станилово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1916
Сын: Соловьев Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Соловьева Александра Андреевна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Нина Николаевна
Мать ребёнка: Соловьева Александра Андреевна
Смерть
1959
Родная, Некоузский муниципальный район, Ярославская область