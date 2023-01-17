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Коротков Алексей Андреевич

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Место рождения

Судбища, Некоузский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Коротков Андрей Андреевич

Мать: Короткова Евдокия Михайловна

Судбища, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
1905

Жена: Короткова Мария Ивановна

Станилово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Короткова Мария Ивановна

Судбища, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Коротков Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Короткова Мария Ивановна

Судбища, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Коротков Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Короткова Мария Ивановна

Судбища, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Коротков Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Короткова Мария Ивановна

Судбища, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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