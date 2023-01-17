Коротков Алексей Андреевич
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Бракосочетание
1905
Жена: Короткова Мария Ивановна
Станилово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Короткова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Коротков Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Короткова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Коротков Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Короткова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Коротков Федор Алексеевич
Мать ребёнка: Короткова Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно