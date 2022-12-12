Тихомирова Мариамна Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1838
Дата смерти1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1857
Станилово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Короткова Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Тихомиров Михаил Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Тихомиров Михаил Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Тихомиров Михаил Матвеевич
Смерть
1903