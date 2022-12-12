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Тихомирова Мариамна Михайловна

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Место рождения

Судбища, Некоузский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

1903

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Судбища, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
1857

Муж: Тихомиров Михаил Матвеевич

Станилово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Короткова Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Тихомиров Михаил Матвеевич

Турабово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Тихомиров Михаил Матвеевич

Турабово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Тихомиров Михаил Матвеевич

Турабово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1903
Турабово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
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