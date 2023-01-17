Суслова (Короткова) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суслова (Короткова) Мария Андреевна

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Место рождения

Судбища, Некоузский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Коротков Андрей Андреевич

Мать: Короткова Евдокия Михайловна

Судбища, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Петухова Клавдия Тимофеевна

Отец ребёнка: Суслов Тимофей Андреевич

Назарьево, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Киселева Лидия Тимофеевна

Отец ребёнка: Суслов Тимофей Андреевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1963
Краснокамск, Краснокамский, Пермский край
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