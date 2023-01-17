Суслова (Короткова) Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смерти1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Петухова Клавдия Тимофеевна
Отец ребёнка: Суслов Тимофей Андреевич
Назарьево, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Киселева Лидия Тимофеевна
Отец ребёнка: Суслов Тимофей Андреевич
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1963
Краснокамск, Краснокамский, Пермский край