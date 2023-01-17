Киселева (Суслова) Лидия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева (Суслова) Лидия Тимофеевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1911

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Суслов Тимофей Андреевич

Мать: Суслова Мария Андреевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
1934

Муж: Киселев Владимир Сергеевич

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Черешнева Ираида Владимировна

Отец ребёнка: Киселев Владимир Сергеевич

Краснокамск, Краснокамский, Пермский край
Смерть
1994
Волжский, город Волжский, Волгоградская область
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