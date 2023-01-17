Киселева (Суслова) Лидия Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смерти1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Суслов Тимофей Андреевич
Мать: Суслова Мария Андреевна
Бракосочетание
1934
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Черешнева Ираида Владимировна
Отец ребёнка: Киселев Владимир Сергеевич
Краснокамск, Краснокамский, Пермский край
Смерть
1994
Волжский, город Волжский, Волгоградская область