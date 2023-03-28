город Волжский, город Волжский, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Волжский

город Волжский, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Астраханская губерния, Царевский уезд
286Безродное (Верхне-Ахтубинское), с. к.при р. Ахтубе.517842518812012Церковь правосл. 1. Сельское Училище. Почтовая станция. Ярмарка. Еженедельные, по воскресеньям, базары.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Астраханская губерния, Царевский уезд, Верхне-Ахтубинская волость
102. Верхне-Ахтубинское (Безродное), село бывшее государственное, при реке Ахтубе, дворов 842, жителей 4714, волостное правление (уездный город в 50 верстах), церковь пра Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Астраханская губерния, Царевский уезд, Верхне-Ахтубинская волость
село Верхне-Ахтубинское33252384191827762827560324
Царевский уезд, Верхне-Погроминская волость
село Верхне-Погромное3422134518512495257050651

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область
528086Волжскийгород обл.подчин.48°48,0' с.ш.44°43,0' в.д.M-38-114

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, город Волжский
18710000001г Волжскийгород

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