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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все
• Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
286Безродное (Верхне-Ахтубинское), с. к.при р. Ахтубе.517842518812012Церковь правосл. 1. Сельское Училище. Почтовая станция. Ярмарка. Еженедельные, по воскресеньям, базары.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
102. Верхне-Ахтубинское (Безродное), село бывшее государственное, при реке Ахтубе, дворов 842, жителей 4714, волостное правление (уездный город в 50 верстах), церковь пра Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Верхне-Ахтубинское33252384191827762827560324
село Верхне-Погромное3422134518512495257050651
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
528086Волжскийгород обл.подчин.48°48,0' с.ш.44°43,0' в.д.M-38-114
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
18710000001г Волжскийгород