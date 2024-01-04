Соловьева (Короткова) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Короткова) Анна Андреевна

Место рождения

Судбища, Некоузский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Коротков Андрей Андреевич

Мать: Короткова Евдокия Михайловна

Судбища, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
1897

Муж: Соловьев Федор Абрамович

Станилово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Евгения Федоровна

Отец ребёнка: Соловьев Федор Абрамович

Судбища, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Матвеева Фаина Федоровна

Отец ребёнка: Соловьев Федор Абрамович

Судбища, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Соловьев Василий Федорович

Отец ребёнка: Соловьев Федор Абрамович

Судбища, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Соловьев Павел Федорович

Отец ребёнка: Соловьев Федор Абрамович

Судбища, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Богданова Александра Федоровна

Отец ребёнка: Соловьев Федор Абрамович

Судбища, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Соловьев Михаил Федорович

Отец ребёнка: Соловьев Федор Абрамович

Судбища, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1957
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