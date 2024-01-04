Соловьева (Короткова) Анна Андреевна
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смерти1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Бракосочетание
1897
Станилово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Евгения Федоровна
Отец ребёнка: Соловьев Федор Абрамович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Матвеева Фаина Федоровна
Отец ребёнка: Соловьев Федор Абрамович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Соловьев Василий Федорович
Отец ребёнка: Соловьев Федор Абрамович
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Соловьев Федор Абрамович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Богданова Александра Федоровна
Отец ребёнка: Соловьев Федор Абрамович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Соловьев Михаил Федорович
Отец ребёнка: Соловьев Федор Абрамович
Смерть
1957