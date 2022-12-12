Иван Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Моисеевич

Иван Моисеевич

avatar

Место рождения

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Моисей Никитич

Мать: Матрона Яковлевна

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Зиновий Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Андреевна

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Семен Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Андреевна

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Александр Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Андреевна

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close