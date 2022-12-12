Иван Моисеевич
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Моисей Никитич
Мать: Матрона Яковлевна
Рождение ребёнка
1785
Сын: Зиновий Иванович
Мать ребёнка: Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1795
Сын: Семен Иванович
Мать ребёнка: Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1797
Сын: Александр Иванович
Мать ребёнка: Евдокия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно