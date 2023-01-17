Моисей Никитич
Место рождения
Дата рождения1722
Дата смертиМежду 1792 и 1800
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Никита Кондратьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Сын: Федор Моисеевич
Мать ребёнка: Матрона Яковлевна
Рождение ребёнка
1749
Сын: Никифор Моисеевич
Мать ребёнка: Матрона Яковлевна
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Агриппина Моисеевна
Мать ребёнка: Матрона Яковлевна
Рождение ребёнка
1757
Сын: Иван Моисеевич
Мать ребёнка: Матрона Яковлевна
Рождение ребёнка
1767
Сын: Тихон Моисеевич
Мать ребёнка: Ульяна Семеновна
Рождение ребёнка
1771
Сын: Иона Моисеевич
Мать ребёнка: Ульяна Семеновна
Рождение ребёнка
1774
Сын: Федот Моисеевич
Мать ребёнка: Ульяна Семеновна
Рождение ребёнка
1781
Сын: Григорий Моисеевич
Мать ребёнка: Ульяна Семеновна
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Екатерина Моисеевна
Мать ребёнка: Ульяна Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Семеновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1792 и 1800