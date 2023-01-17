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Моисей Никитич

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Место рождения

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1722

Дата смерти

Между 1792 и 1800

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Никита Кондратьевич

Мать: не указана

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Федор Моисеевич

Мать ребёнка: Матрона Яковлевна

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Никифор Моисеевич

Мать ребёнка: Матрона Яковлевна

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Агриппина Моисеевна

Мать ребёнка: Матрона Яковлевна

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Иван Моисеевич

Мать ребёнка: Матрона Яковлевна

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Тихон Моисеевич

Мать ребёнка: Ульяна Семеновна

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Иона Моисеевич

Мать ребёнка: Ульяна Семеновна

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Федот Моисеевич

Мать ребёнка: Ульяна Семеновна

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Григорий Моисеевич

Мать ребёнка: Ульяна Семеновна

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Екатерина Моисеевна

Мать ребёнка: Ульяна Семеновна

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1792 и 1800
Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
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