Федор Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедор Моисеевич

Федор Моисеевич

avatar

Место рождения

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Моисей Никитич

Мать: Матрона Яковлевна

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Иван Федорович

Мать ребёнка: Гликерия Ивановна

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Гавриил Федорович

Мать ребёнка: Гликерия Ивановна

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Гликерия Ивановна

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гликерия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close