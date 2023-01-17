Федор Моисеевич
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Моисей Никитич
Мать: Матрона Яковлевна
Рождение ребёнка
1772
Сын: Иван Федорович
Мать ребёнка: Гликерия Ивановна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Гавриил Федорович
Мать ребёнка: Гликерия Ивановна
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Гликерия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гликерия Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно