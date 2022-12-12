Гликерия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Сын: Иван Федорович
Отец ребёнка: Федор Моисеевич
Рождение ребёнка
1779
Сын: Гавриил Федорович
Отец ребёнка: Федор Моисеевич
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Федор Моисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Моисеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно