Гликерия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гликерия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1746 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Иван Федорович

Отец ребёнка: Федор Моисеевич

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Гавриил Федорович

Отец ребёнка: Федор Моисеевич

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Федор Моисеевич

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Моисеевич

Место жительства
Неизвестно
Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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