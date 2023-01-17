Ульяна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Между 1809 и 1817

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1722 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Тихон Моисеевич

Отец ребёнка: Моисей Никитич

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Иона Моисеевич

Отец ребёнка: Моисей Никитич

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Федот Моисеевич

Отец ребёнка: Моисей Никитич

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Григорий Моисеевич

Отец ребёнка: Моисей Никитич

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Екатерина Моисеевна

Отец ребёнка: Моисей Никитич

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моисей Никитич

Место жительства
Неизвестно
Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1809 и 1817
Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
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