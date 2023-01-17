Ульяна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиМежду 1809 и 1817
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Сын: Тихон Моисеевич
Отец ребёнка: Моисей Никитич
Рождение ребёнка
1771
Сын: Иона Моисеевич
Отец ребёнка: Моисей Никитич
Рождение ребёнка
1774
Сын: Федот Моисеевич
Отец ребёнка: Моисей Никитич
Рождение ребёнка
1781
Сын: Григорий Моисеевич
Отец ребёнка: Моисей Никитич
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Екатерина Моисеевна
Отец ребёнка: Моисей Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Моисей Никитич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1809 и 1817