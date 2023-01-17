Иона Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иона Моисеевич

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Место рождения

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Моисей Никитич

Мать: Ульяна Семеновна

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Екатерина Ионовна

Мать ребёнка: Мавра Семеновна

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Евдоким Ионович

Мать ребёнка: Мавра Семеновна

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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