Иона Моисеевич
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Моисей Никитич
Мать: Ульяна Семеновна
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Екатерина Ионовна
Мать ребёнка: Мавра Семеновна
Рождение ребёнка
1802
Сын: Евдоким Ионович
Мать ребёнка: Мавра Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Семеновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно