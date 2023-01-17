Евдоким Ионович
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Иона Моисеевич
Мать: Мавра Семеновна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Прокопий Евдокимович
Мать ребёнка: Матрона Дмитриевна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Василий Евдокимович
Мать ребёнка: Матрона Дмитриевна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Ефимия Евдокимовна
Мать ребёнка: Матрона Дмитриевна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Евдоким Евдокимович
Мать ребёнка: Матрона Дмитриевна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Анна Евдокимовна
Мать ребёнка: Матрона Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Дмитриевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно