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Евдоким Ионович

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Место рождения

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Иона Моисеевич

Мать: Мавра Семеновна

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Прокопий Евдокимович

Мать ребёнка: Матрона Дмитриевна

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Василий Евдокимович

Мать ребёнка: Матрона Дмитриевна

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Ефимия Евдокимовна

Мать ребёнка: Матрона Дмитриевна

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Евдоким Евдокимович

Мать ребёнка: Матрона Дмитриевна

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Анна Евдокимовна

Мать ребёнка: Матрона Дмитриевна

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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