Матрона Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Прокопий Евдокимович

Отец ребёнка: Евдоким Ионович

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Василий Евдокимович

Отец ребёнка: Евдоким Ионович

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Ефимия Евдокимовна

Отец ребёнка: Евдоким Ионович

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Евдоким Евдокимович

Отец ребёнка: Евдоким Ионович

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Анна Евдокимовна

Отец ребёнка: Евдоким Ионович

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдоким Ионович

Место жительства
Неизвестно
Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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