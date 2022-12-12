Матрона Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Сын: Прокопий Евдокимович
Отец ребёнка: Евдоким Ионович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Василий Евдокимович
Отец ребёнка: Евдоким Ионович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Ефимия Евдокимовна
Отец ребёнка: Евдоким Ионович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Евдоким Евдокимович
Отец ребёнка: Евдоким Ионович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Анна Евдокимовна
Отец ребёнка: Евдоким Ионович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евдоким Ионович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно