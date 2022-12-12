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Александр Иванович

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Место рождения

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

Между 1849 и 1852

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Иван Моисеевич

Мать: Евдокия Андреевна

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Дарья Александровна

Мать ребёнка: Феврония Никифоровна

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Павел Александрович

Мать ребёнка: Феврония Никифоровна

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Тимофей Александрович

Мать ребёнка: Феврония Никифоровна

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Парамон Александрович

Мать ребёнка: Феврония Никифоровна

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феврония Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1849 и 1852
Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
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