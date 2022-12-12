Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиМежду 1849 и 1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Иван Моисеевич
Мать: Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Дарья Александровна
Мать ребёнка: Феврония Никифоровна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Павел Александрович
Мать ребёнка: Феврония Никифоровна
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Феврония Никифоровна
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Феврония Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феврония Никифоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1849 и 1852