Феврония Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФеврония Никифоровна

Феврония Никифоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Дарья Александровна

Отец ребёнка: Александр Иванович

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Павел Александрович

Отец ребёнка: Александр Иванович

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Тимофей Александрович

Отец ребёнка: Александр Иванович

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Парамон Александрович

Отец ребёнка: Александр Иванович

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр Иванович

Место жительства
Неизвестно
Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close