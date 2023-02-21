Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Сын: Зиновий Иванович
Отец ребёнка: Иван Моисеевич
Рождение ребёнка
1795
Сын: Семен Иванович
Отец ребёнка: Иван Моисеевич
Рождение ребёнка
1797
Сын: Александр Иванович
Отец ребёнка: Иван Моисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Моисеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно