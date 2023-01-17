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Зиновий Иванович

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Место рождения

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Иван Моисеевич

Мать: Евдокия Андреевна

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Татьяна Зиновьевна

Мать ребёнка: Агриппина Михайловна

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Ирина Зиновьевна

Мать ребёнка: Агриппина Михайловна

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Мавра Зиновьевна

Мать ребёнка: Агриппина Михайловна

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Федор Зиновьевич

Мать ребёнка: Агриппина Михайловна

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Матрона Зиновьевна

Мать ребёнка: Агриппина Михайловна

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Мария Зиновьевна

Мать ребёнка: Агриппина Михайловна

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Соломония Зиновьевна

Мать ребёнка: Агриппина Михайловна

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агриппина Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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