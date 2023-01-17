Зиновий Иванович
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Иван Моисеевич
Мать: Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Татьяна Зиновьевна
Мать ребёнка: Агриппина Михайловна
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Ирина Зиновьевна
Мать ребёнка: Агриппина Михайловна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Мавра Зиновьевна
Мать ребёнка: Агриппина Михайловна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Федор Зиновьевич
Мать ребёнка: Агриппина Михайловна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Матрона Зиновьевна
Мать ребёнка: Агриппина Михайловна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Мария Зиновьевна
Мать ребёнка: Агриппина Михайловна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Соломония Зиновьевна
Мать ребёнка: Агриппина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агриппина Михайловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно