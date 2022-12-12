Федор Зиновьевич
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Зиновий Иванович
Мать: Агриппина Михайловна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Васса Федоровна
Мать ребёнка: Пелагия Тихоновна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Петр Федорович
Мать ребёнка: Пелагия Тихоновна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Иван Федорович
Мать ребёнка: Пелагия Тихоновна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Илья Федорович
Мать ребёнка: Пелагия Тихоновна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Степан Федорович
Мать ребёнка: Пелагия Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагия Тихоновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно