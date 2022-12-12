Федор Зиновьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедор Зиновьевич

Федор Зиновьевич

avatar

Место рождения

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Зиновий Иванович

Мать: Агриппина Михайловна

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Васса Федоровна

Мать ребёнка: Пелагия Тихоновна

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Петр Федорович

Мать ребёнка: Пелагия Тихоновна

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Иван Федорович

Мать ребёнка: Пелагия Тихоновна

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Илья Федорович

Мать ребёнка: Пелагия Тихоновна

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Степан Федорович

Мать ребёнка: Пелагия Тихоновна

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагия Тихоновна

Место жительства
Неизвестно
Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close