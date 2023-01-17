Пелагия Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагия Тихоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Васса Федоровна

Отец ребёнка: Федор Зиновьевич

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Петр Федорович

Отец ребёнка: Федор Зиновьевич

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Иван Федорович

Отец ребёнка: Федор Зиновьевич

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Илья Федорович

Отец ребёнка: Федор Зиновьевич

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Степан Федорович

Отец ребёнка: Федор Зиновьевич

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Зиновьевич

Место жительства
Неизвестно
Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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