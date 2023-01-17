Пелагия Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Васса Федоровна
Отец ребёнка: Федор Зиновьевич
Рождение ребёнка
1843
Сын: Петр Федорович
Отец ребёнка: Федор Зиновьевич
Рождение ребёнка
1845
Сын: Иван Федорович
Отец ребёнка: Федор Зиновьевич
Рождение ребёнка
1847
Сын: Илья Федорович
Отец ребёнка: Федор Зиновьевич
Рождение ребёнка
1850
Сын: Степан Федорович
Отец ребёнка: Федор Зиновьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Зиновьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно