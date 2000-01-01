Лысов Семён Кузьмич
Место рожденияд. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Дата рожденияВычислено 1665 ст.
Дата смертиОколо 1725 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1665 ст.
Отец: Лысов Кузьма Иович
Мать: не указана
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1694 ст.
Сын: Лысов Лука Семёнович
Мать ребёнка: - Степанида Ивановна
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1697 ст.
Мать ребёнка: - Степанида Ивановна
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1697 ст.
Мать ребёнка: - Степанида Ивановна
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Между 1700 и 1701 ст.
Мать ребёнка: - Степанида Ивановна
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Между 1702 и 1704 ст.
Сын: Лысов Иван Семёнович
Мать ребёнка: - Степанида Ивановна
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
Около 1725 ст.