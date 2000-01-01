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Лысов Семён Кузьмич

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Место рождения

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)

Дата рождения

Вычислено 1665 ст.

Дата смерти

Около 1725 ст.

Пол

Мужской

Отец

До 1618 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1694 г.р.
Вычислено 1697 г.р.
Вычислено 1697 г.р.
Между 1700 и 1701 г.р.
Между 1702 и 1704 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1665 ст.

Отец: Лысов Кузьма Иович

Мать: не указана

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1694 ст.

Сын: Лысов Лука Семёнович

Мать ребёнка: - Степанида Ивановна

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1697 ст.

Сын: Лысов Прокопий Семёнович

Мать ребёнка: - Степанида Ивановна

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1697 ст.

Сын: Лысов Митрофан Семёнович

Мать ребёнка: - Степанида Ивановна

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Между 1700 и 1701 ст.

Сын: Лысов Трофим Семёнович

Мать ребёнка: - Степанида Ивановна

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Между 1702 и 1704 ст.

Сын: Лысов Иван Семёнович

Мать ребёнка: - Степанида Ивановна

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
Около 1725 ст.
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