Лысов Лука Семёнович
Место рожденияд. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Дата рожденияВычислено 1694 ст.
Дата смертиОколо 1725 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Вычислено 1694 ст.
Отец: Лысов Семён Кузьмич
Мать: - Степанида Ивановна
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1717 ст.
Сын: Лысов Игнат Лукич
Мать ребёнка: не указана
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1725 ст.
Сын: Лысов Никифор Лукич
Мать ребёнка: не указана
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
Около 1725 ст.