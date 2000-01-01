- Степанида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1670 и 1671 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Между 1670 и 1671 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1694 ст.
Сын: Лысов Лука Семёнович
Отец ребёнка: Лысов Семён Кузьмич
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1697 ст.
Отец ребёнка: Лысов Семён Кузьмич
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1697 ст.
Отец ребёнка: Лысов Семён Кузьмич
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Между 1700 и 1701 ст.
Отец ребёнка: Лысов Семён Кузьмич
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Между 1702 и 1704 ст.
Сын: Лысов Иван Семёнович
Отец ребёнка: Лысов Семён Кузьмич
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
Неизвестно