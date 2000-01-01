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- Степанида Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1670 и 1671 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1694 г.р.
Вычислено 1697 г.р.
Вычислено 1697 г.р.
Между 1700 и 1701 г.р.
Между 1702 и 1704 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1670 и 1671 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1694 ст.

Сын: Лысов Лука Семёнович

Отец ребёнка: Лысов Семён Кузьмич

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1697 ст.

Сын: Лысов Прокопий Семёнович

Отец ребёнка: Лысов Семён Кузьмич

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1697 ст.

Сын: Лысов Митрофан Семёнович

Отец ребёнка: Лысов Семён Кузьмич

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Между 1700 и 1701 ст.

Сын: Лысов Трофим Семёнович

Отец ребёнка: Лысов Семён Кузьмич

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Между 1702 и 1704 ст.

Сын: Лысов Иван Семёнович

Отец ребёнка: Лысов Семён Кузьмич

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
Неизвестно
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