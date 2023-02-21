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Лысов Митрофан Семёнович

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Место рождения

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)

Дата рождения

Вычислено 1697 ст.

Дата смерти

Около 1765 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1665 г.р.

Мать

Между 1670 и 1671 г.р.

Дети

Вычислено 1728 г.р.
Вычислено 1732 г.р.
Вычислено 1738 г.р.
Вычислено 1740 г.р.
Вычислено 1748 г.р.
Вычислено 1754 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1697 ст.

Отец: Лысов Семён Кузьмич

Мать: - Степанида Ивановна

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1728 ст.

Сын: Лысов Степан Митрофанович

Мать ребёнка: не указана

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1732 ст.

Сын: Лысов Фадей Митрофанович

Мать ребёнка: не указана

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1738 ст.

Сын: Лысов Никита Митрофанович

Мать ребёнка: не указана

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1740 ст.

Сын: Лысов Евдоким Митрофанович

Мать ребёнка: не указана

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1748 ст.

Дочь: Лысова Евдокия Митрофановна

Мать ребёнка: не указана

Климовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1754 ст.

Сын: Лысов Ярофей Митрофанович

Мать ребёнка: не указана

Климовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1758 ст.

Дочь: Лысова Параскева Митрофановна

Мать ребёнка: не указана

Климовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1758 ст.

Сын: Лысов Кузьма Митрофанович

Мать ребёнка: не указана

Климовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Около 1765 ст.
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