Лысов Митрофан Семёнович
Место рожденияд. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Дата рожденияВычислено 1697 ст.
Дата смертиОколо 1765 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Вычислено 1697 ст.
Отец: Лысов Семён Кузьмич
Мать: - Степанида Ивановна
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1728 ст.
Сын: Лысов Степан Митрофанович
Мать ребёнка: не указана
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1732 ст.
Мать ребёнка: не указана
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1738 ст.
Сын: Лысов Никита Митрофанович
Мать ребёнка: не указана
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1740 ст.
Сын: Лысов Евдоким Митрофанович
Мать ребёнка: не указана
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1748 ст.
Дочь: Лысова Евдокия Митрофановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1754 ст.
Сын: Лысов Ярофей Митрофанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1758 ст.
Дочь: Лысова Параскева Митрофановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1758 ст.
Сын: Лысов Кузьма Митрофанович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1765 ст.