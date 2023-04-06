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Лысов Кузьма Митрофанович

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Место рождения

Климовская, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1758 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1697 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1758 ст.

Отец: Лысов Митрофан Семёнович

Мать: не указана

Климовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1775 ст.

Дочь: Лысова Евдокия Митрофановна

Мать ребёнка: - Анна Ефремовна

Климовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1778 ст.

Сын: Лысов Лаврентий Митрофанович

Мать ребёнка: - Анна Ефремовна

Климовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1781 ст.

Сын: Лысов Тимофей Митрофанович

Мать ребёнка: - Анна Ефремовна

Климовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1787 ст.

Сын: Лысов Илья Митрофанович

Мать ребёнка: - Анна Ефремовна

Климовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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