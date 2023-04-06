Лысов Кузьма Митрофанович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1758 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1758 ст.
Отец: Лысов Митрофан Семёнович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1775 ст.
Дочь: Лысова Евдокия Митрофановна
Мать ребёнка: - Анна Ефремовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1778 ст.
Сын: Лысов Лаврентий Митрофанович
Мать ребёнка: - Анна Ефремовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1781 ст.
Сын: Лысов Тимофей Митрофанович
Мать ребёнка: - Анна Ефремовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1787 ст.
Мать ребёнка: - Анна Ефремовна
Смерть
Неизвестно